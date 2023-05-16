Экс-депутату из Новосибирской области судом назначено шесть лет колонии за контрабанду ЛСД

Калининский районный суд вынес приговор бывшему депутату Буготакского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области Роману Янову по уголовному делу о контрабанде наркотического вещества (ст. 229.1 УК РФ). Известно, что фигурант дела приобрел через интернет запрещенный препарат в Германии, после чего ему пришел конверт по почте. В почтовом отделении покупателя уже ждали правоохранители.

В отношении подозреваемого было возбуждено два уголовных дела – помимо контрабанды его судили по статье о покушении на приобретение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере (ст. 228 УК РФ).

Приговором суда экс-депутату назначено шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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Лолита Белова