На Кубани 140 молодых семей получили выплаты на улучшение жилищных условий

В Краснодарском крае с начала года около 140 молодых семей получили социальные выплаты на улучшение жилищных условий. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона. Мера поддержки предоставляется по госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В начале года семьям — участникам госпрограммы выдали 251 свидетельство, из них 138 уже оплачены. Остальные получат выплаты до конца текущего года. На реализацию программы из бюджетов всех уровней выделено 657 млн руб.

Как отметил замгубернатора края Андрей Прошунин, всего в 2023 году бюджетную поддержку на приобретение или строительство жилья получат 298 молодых семей. После выдачи документа они должны выбрать жилье и воспользоваться субсидией в течение семи месяцев. Больше всего семей, получивших соцвыплаты, проживает в Краснодаре, Крымске, Белореченске, Новороссийске, а также в Северском районе.

Чтобы принять участие в программе, нужно подать заявление в администрацию муниципалитета или на сайте Госуслуг. Соцвыплата полагается молодым семьям с детьми или без них, в том числе неполным, которые признаны нуждающимися в жилом помещении. Возраст каждого из супругов не должен быть выше 35 лет.

Андрей Пугачев

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