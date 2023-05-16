В Томской области назначен глава департамента инвестиций

Департамент инвестиций Томской области возглавил 33-летний Георгий Бородулин. К своим обязанностям он приступил 16 мая, сообщается на сайте областной администрации.

«Задача №1 – ликвидировать оставшиеся административные барьеры для бизнеса, готового инвестировать в регион, по максимуму использовать конкурентные преимущества Томской области для привлечения государственного и частного капитала»,– прокомментировал поставленные перед новым руководителем департамента задачи губернатор Томской области Владимир Мазур.

Георгий Бородулин родился в 1990 году в Казахстане. В 2012 году окончил Томский государственный университет по специальности «юриспруденция», в 2018 году – магистратуру по направлению «психология». Трудовой путь начал помощником прокурора Дзержинского района Калужской области. В 2013 году вернулся в Томск, где до 2021 года работал юристом департамента финансов Томской области. С февраля 2021-го работает в департаменте инвестиций, с апреля 2022-го – заместитель начальника.

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Анна Егорова