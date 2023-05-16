И.о. главы Переславля ушел в отставку

И.о. главы Переславля-Залесского Ярославской области Александр Тарасенков покинул свой пост. Об этом господин Тарасенков рассказал «Ъ-Ярославль». Заявление об увольнении по собственному желанию он написал 16 мая. По словам Александра Тарасенкова, он переходит на новое место работы на одно из промышленных предприятий, с этим и связана его отставка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Тарасенков

Фото: Пресс-служба Ярославской областной Думы Александр Тарасенков

Фото: Пресс-служба Ярославской областной Думы

«Я отработал год и двигаюсь дальше. Мы начали много проектов, работали над концессией, сделали много по документам, впереди этап реализации. Все задачи, которые перед нами ставились, мы исполняли. Ситуация в городе, вы знаете, непростая. Я желаю успехов Переславлю»,— сказал «Ъ-Ярославль» Александр Тарасенков.

Александр Тарасенков был назначен и. о. мэра Переславля-Залесского в апреле 2022 года. До этого он был депутатом Ярославской областной думы. В ходе конкурса на пост главы округа в июле 2022 года господин Тарасенков не смог набрать необходимого числа голосов.

Антон Голицын