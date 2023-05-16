В Озерске осудили бывшего похоронщика за подготовку нападения на конкурента

Озерский городской суд приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего заместителя директора ритуального агентства, обвиняемого в покушении на здоровье сотрудника конкурирующей компании и незаконном хранении огнестрельного оружия. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима, сообщает прокуратура Челябинской области.

Следствие и суд установили, что в декабре 2021 года замдиректора похоронной конторы, попросил знакомого за вознаграждение в 100 тыс. руб. выстрелить из ружья в ногу работника конкурирующей компании. Для этого заказчик передал исполнителю двуствольное охотничье ружье и 49 патронов к нему. Знакомый, не желая участвовать в преступлении, обратился в правоохранительные органы.

Во время обысков в доме предпринимателя сотрудники УФСБ России по Челябинской области изъяли 15 патронов к охотничьим карабинам. Суд признал озерчанина виновным по ч. 3. ст. 33, ч. 1 ст. 30, п.п. «г», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (организация приготовления к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, совершенного по найму, с применением оружия) и ч. 1, ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия). Кроме реального срока в колонии фигуранту назначен штраф в размере 50 тыс. руб. Его взяли под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.

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