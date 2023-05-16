Аудиторы выявили недостатки в областной программе развития промышленности

Контрольно-счетная палата проверила исполнение в 2022 году госпрограммы «Развитие промышленности и инноваций Нижегородской области» (он реализуется с 2015 года). Аудитор заметили, что программа не содержит одного из ключевых показателей стратегии регионального развития в виде доли высокотехнологичных и наукоемких отраслей.

При разработке был выявлен ряд несоответствий с региональными нормативными актами, а в бюджете 2022 года денег оказалось заложено на 68,4 млн руб. больше, чем предусмотрено самой госпрограммой. В КСП отметили, что экономическая эффективность программы развития промышленности рассчитана только на одном показателе – объеме налоговых платежей в бюджет Нижегородской области, хотя ее общественная эффективность выражается в инвестициях, инновациях, создании новых рабочих мест и сохранении старых.

Исполнение программы минпромторгом Нижегородской области в прошлом году составило 93% и 56 из 60 ключевых показателей были достигнуты. Вместе с тем, по различным причинам не состоялись четыре запланированных мероприятия – от областного конкурса «Лучший сварщик» до стажировки региональных управленческих команд в Минпромторге РФ.

В целом выявленные нарушения не носят финансового характера и не повлекли бюджетных нарушений. Однако «по значительному перечню недостатков требуется проведение организационных мероприятий» для повышения эффективности региональной программы, резюмировал аудитор КСП в экспертно-аналитическом заключении.

Иван Сергеев