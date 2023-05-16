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Челябинских перевозчиков за месяц оштрафовали на 500 тыс. рублей

В апреле контролеры проверили 306 транспортных средств, которые работают на регулируемых маршрутах Челябинской агломерации. По факту нарушений перевозчикам назначены штрафы на сумму свыше 500 тыс. руб. Об этом сообщается в telegram-канале казенного учреждения «Организатор перевозок Челябинской области».

Всего проверили 270 автобусов, 28 трамваев и 8 троллейбусов. Наиболее частыми нарушениями оказались неработающие терминалы и валидаторы, наличие несогласованной рекламы и невыдача пассажирам проездных билетов при оплате проезда наличными.

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