Челябинских перевозчиков за месяц оштрафовали на 500 тыс. рублей

В апреле контролеры проверили 306 транспортных средств, которые работают на регулируемых маршрутах Челябинской агломерации. По факту нарушений перевозчикам назначены штрафы на сумму свыше 500 тыс. руб. Об этом сообщается в telegram-канале казенного учреждения «Организатор перевозок Челябинской области».

Всего проверили 270 автобусов, 28 трамваев и 8 троллейбусов. Наиболее частыми нарушениями оказались неработающие терминалы и валидаторы, наличие несогласованной рекламы и невыдача пассажирам проездных билетов при оплате проезда наличными.