Омский минтруд сообщил о росте числа соотечественников, возвращающихся из-за границы на историческую родину

В Омской области отмечен рост числа соотечественников, возвращающихся из-за рубежа в регион, сообщает областной минтруд. «С 2009 года по государственной программе переселения соотечественников в Омскую область на постоянное место жительства переехали 185 соотечественников из Германии. В 2023 году уже рассмотрены заявления об участии в программе в отношении 58 человек»,– сообщает минтруд со ссылкой на данные МВД.

«Одной из причин для возвращения является сохранение традиционных семейных ценностей», – сказала заместитель министра труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская.

В 2022 году Омская область заняла пятое место по числу прибывших соотечественников среди 80 субъектов РФ, в которых реализуется госпрограмма по переселению, уточнили в минтруда.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова