Причиной остановки троллейбусов в Краснодаре стал крупный пожар на электроподстанции «Южная»

В Краснодаре произошел пожар на электроподстанции «Южная». Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, его площадь составила 100 кв. м.

Пожар произошел 16 мая в 08:56 на улице Ставропольская. Через пять минут на место прибыли первые подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона и установили площадь пожара.

Из-за аварии в центре Краснодара было приостановлено движение трамваев и троллейбусов. Как сообщали в МЦУ Краснодара, на центральных улицах также не работают светофоры.

Татьяна Ручкина

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