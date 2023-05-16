Названы три самые высокооплачиваемые вакансии месяца в Краснодаре

Менеджеру по продажам IT-продуктов краснодарские работодатели в мае готовы платить от 100 до 104 тыс. руб. Такие данные приводит сервис по поиску работы SuperJob, проанализировав 104 тыс. вакансий в крупных российских городах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

На втором месте оказалась вакансия программиста «1С». Будущему сотруднику предлагают зарплату от 90 тыс. руб. и удаленный формат работы.

Третью строчку занимает вакансия инженера-проектировщика. Кандидат должен иметь опыт работы от пяти лет, и ему обещают платить от 75 до 110 тыс. руб.

В рейтинг сервиса по поиску работы также попала вакансия главного бухгалтера. Такому специалисту предлагают зарплату от 70 до 100 тыс. руб., а также возможность обучения и карьерный рост. Замыкает топ-5 платформы вакансия инженера-программиста. Кандидату обещают от 70 тыс. руб.

Андрей Пугачев