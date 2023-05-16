СМИ: в Краснодаре задержан 19-летний железнодорожный диверсант

В столице Кубани сотрудники ФСБ задержали 19-летнего диверсанта, который ранее пытался пустить под откос поезд в Динском районе, сообщает «Блокнот Краснодар».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным издания, злоумышленника задержали на улице.

Предварительно установлено, что на молодого человека вышли через интернет и предложили заработать 10 тыс. руб.

Как пишет «Блокнот Краснодар», в преступление был втянут и другой юноша — в возрасте 15 лет. Несовершеннолетний парень караулил, пока его подельник пытался поджечь шкаф релейного оборудования на железнодорожных путях. Об этом его якобы попросил в мессенджере житель Украины за денежное вознаграждение. Теперь судьба обоих юношей будет решаться в суде.

Андрей Пугачев