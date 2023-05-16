Полицейские разыскивают хулигана, пытавшегося ослепить экипаж самолета над Иркутском

Транспортные полицейские проводят проверку по факту попытки ослепить экипаж самолета, следовавшего по маршруту «Красноярск-Иркутск». Об инциденте в дежурную часть Иркутского ЛО МВД России на воздушном транспорте сообщил руководитель полетов иркутского аэропорта. Известно, что попытка ослепления экипажа была предпринята при заходе на посадку воздушного судна. Самолет сел благополучно.

Согласно статье 267.1 УК РФ совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств, наказывается штрафом в размере от 150 тыс. руб. до 300 тыс. руб., либо ограничением или лишением свободы на срок до двух лет.

По статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ), совершенное на транспорте общего пользования, наказывается штрафом в размере от 300 тыс. руб., либо лишением свободы до двух лет.

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Лолита Белова