Башкирия и Беларусь запустят совместное производство трамваев в Уфе

Холдинг «Белкоммунмаш» и Управление инфраструктурой транспорта (УИТ) Уфы намерены создать совместное производство трамваев, сообщила пресс-служба правительства Башкирии. Соглашение об этом планируется подписать в рамках X форума регионов России и Беларуси, который пройдет в Уфе с 26 по 28 июня.

Проект реализуют на совмещенной с трамвайным депо площадке муниципального Управления инфраструктурой транспорта, таким образом, инвестиции в создание новых цехов не потребуются, сообщил министр транспорта Башкирии Александр Клебанов.

Он отметил, что уфимское предприятие располагает необходимыми производственными площадями и штатом сотрудников, что позволяет проводить капремонт тележек и крупноузловую сборку трамваев. Создание нового предприятия позволит модернизировать подвижной состав рельсового электротранспорта в Уфе.

Управление инфраструктурой транспорта Уфы было учреждено администрацией Уфы в ноябре 2016 года. Тогда МУП «Управление электротранспорта Уфы» (МУЭТ), управляющее троллейбусным и трамвайным транспортом, было разделено на два предприятия — одноименное транспортное и УИТ, которое в настоящее время управляет системой электротранспорта Уфы и владеет транспортной инфраструктурой. Возглавляет предприятие бывший начальник управления транспорта и связи мэрии Уфы Олег Хмарин. В 2022 году УИТ получило 231 тыс. руб. убытка при выручке 476,8 млн.

Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» локализована в Минске, компания является ведущим производителем наземного городского электрического транспорта в странах СНГ. Предприятие выпускает всю линейку городского электротранспорта — как колесную, так и рельсовую технику, занимается сервисным и гарантийным обслуживанием, а также обучением специалистов.

Наталья Балыкова

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