В Челябинской области в Парижском полумарафоне поучаствуют 2 тыс. человек

В селе Париж Челябинской области 28 мая в седьмой раз состоится ежегодный легкоатлетический забег. В Парижском полумарафоне примут участие более 2 тыс. жителей региона и страны. Об этом сообщают в министерстве по физической культуре и спорту Челябинской области.

В забеге на дистанции 21,1 км примут участие профессиональные южноуральские спортсмены и тренеры. Среди них главный тренер сборной Челябинской области по легкой атлетике Александр Колесников, бронзовый призер чемпионата России 2022 года в марафоне Евдокия Букина, победители первенства России по легкой атлетике Никита Павлов и Анна Минуллина.

Всего в программе полумарафона восемь дистанций длиной от 150 м до 21,1 км. На сегодня слоты на все из них закончились.