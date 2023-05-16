В Сызранском районе в поле обнаружено более 30 боеприпасов

Жители Сызранского района Самарской области нашли в поле в нескольких сотнях метрах от автомобильной дороги боеприпасы. Они были в состоянии сильной коррозии. Об этом сообщает региональное Управление Росгвардии.

На место выехали сотрудники группы разминирования ОМОН «Орлан» из Тольятти. Они обследовали боеприпасы и установили, что это минометные и артиллерийские снаряды различного калибра от 46 мм до 120 мм.

Фото: Управление Росгвардии по Самарской области

Боеприпасы были уничтожены. Ранее силовики нашли более 50 боеприпасов у заброшенного полигона в Самарской области.

Георгий Портнов