Более 2 тысяч случаев артериальной гипертонии выявили у жителей Удмуртии в рамках диспансеризации

По итогу четырех месяцев 2023 года в рамках диспансеризации и профилактических медицинских осмотров впервые выявили более 9,5 тыс. случаев заболеваний. В их числе 2 008 случаев артериальной гипертонии, 264 ишемической болезни сердца и 318 цереброваскулярных заболеваний, сообщает пресс-служба минздрава региона.

Отмечается, что артериальная гипертония одно из самых распространенных сердечно-сосудистых заболеваний. В Удмуртии от него страдают более 200 тыс. человек.

Всего за январь-апрель 2023 года диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры прошли 107 738 человек.