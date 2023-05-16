В Анапе готовивших убийство судебного пристава подозревают в покушении на полицейского

В Анапе следователи установили новый эпизод противоправной деятельности четырех местных жителей, которых ранее задержали по подозрению в приготовлении к убийству сотрудника Федеральной службы судебных приставов. Теперь их подозревают в организации покушения на убийство сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю

В 2021 году четверо жителей в возрасте от 37 до 62 лет создали в Анапе преступную организацию для совершения преступлений и стали искать исполнителей. Тогда их деятельность попала в поле зрения правоохранителей, и дальнейшие их действия проходили уже под контролем.

С октября 2022 по январь 2023 года подозреваемые разработали план убийства одного из сотрудников отдела МВД по Анапе с помощью поджога автомобиля. В начале 2023 года они встретились с выполняющими роль исполнителей преступления сотрудниками спецслужб и передали им схемы совершения убийства. Оперативные сотрудники сымитировали убийство и продолжили фиксировать преступления. Завершить свою деятельность по убийству полицейского преступники не смогли, поскольку их действия пресекли правоохранители. В конце января 2023 года подозреваемых задержали при покушении на организацию убийства сотрудника ФССП России при схожих обстоятельствах.

Анапчан подозревают в организации покушения на убийство сотрудника полиции по найму, в связи с осуществлением им служебной деятельности, по мотивам политической и идеологической ненависти (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п.п. «б», «ж», «з», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Сейчас они находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram