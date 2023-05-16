Лже-сотрудница пенсионного фонда признана виновной в краже у пенсионерки в Уфе

Орджоникидзевский районный суд Уфы приговорил 41-летнюю Марину Оглы к трем годам и десяти месяцам колонии общего режима и удовлетворил требования о возмещении причиненного ущерба. Она признана виновной в краже (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, в августе 2022 года две женщины представились сотрудницами пенсионного фонда и под предлогом выдачи надбавок к пенсии зашли в квартиру к 84-летней женщине. Одна из них выведала у пенсионерки, где находятся ее накопления. Пока напарница отвлекала внимание пожилой женщины, Марина Оглы прошла в комнату и забрала лежащие на тумбочке 300 тыс. руб., затем злоумышленницы ушли.

Подсудимая частично признала вину. Ранее она была судима за аналогичные преступления.

В отношении ее подельницы материалы выделены в отдельное производство.

Майя Иванова

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