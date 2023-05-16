«Кубанским производителям и экспортерам не стоит беспокоиться»

По итогам первого тура выборов на пост президента Турции, прошедшего 14 мая, действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,51% голосов, главный кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,88%. ЦИК республики объявил о проведении второго тура президентских выборов 28 мая. О возможных изменениях политики Турции в отношении России в случае прихода к власти представителя оппозиции и последствиях этого для кубанской экономики «Ъ-Кубань» рассказал профессор кафедры государственной политики и государственного управления КубГУ, доктор политических наук Алексей Кольба.



Алексей Кольба

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«Я не думаю, что политика Турции радикально изменится при любом исходе второго тура. Во-первых, даже если допустить, что Эрдоган проиграет, его партия все равно имеет большинство в парламенте, что обеспечивает определенную стабильность курса.

Во-вторых, инициативы, которые оппозиция продвигает, заключаются в том, чтобы отыграть назад поправки в Конституцию, забрать часть полномочий президента и вернуть парламентскую республику. Могут усилиться позиции сторонников развития светского государства в традициях Ататюрка, может измениться роль армии. Но это больше касается внутренних дел, а не изменения политики в отношении России. Турцию устраивает та роль, которую она сейчас играет на международной арене,— роль посредника, в какой-то степени арбитра и держателя крупного экспортно-импортного хаба. Не думаю, что новый президент станет это все радикально менять. При любом исходе второго тура у действующего президента будет мощная оппозиция, при которой будет непросто совершать резкие развороты.

Позиция Турции сейчас выгодна в первую очередь ей. Понятно, что оппозиция декларирует улучшение отношений с США, и для России это может иметь негативные последствия. Но вряд ли Турция откажется от всех тех бонусов, которые она получает, исходя из своего нынешнего положения. Не думаю, что они будут присоединяться к санкциям, создавать проблемы для вывоза российского зерна. И даже если будет какое-то внешнее давление, Турции невыгодно будет ограничивать наш экспорт. Кроме того, есть гуманитарная позиция, связанная с нежеланием провоцировать голод в беднейших странах, и она вполне может быть обоснована. Думаю, что кубанским сельхоз- и товаропроизводителям, экспортерам по поводу итогов этих выборов беспокоиться не стоит».

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