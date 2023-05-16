Экс-глава Катав-Ивановского района осужден условно за присвоение 1 млн рублей

Катав-Ивановский городской суд огласил приговор бывшему главе муниципалитета Евгению Киришину, обвиняемому в присвоении бюджетных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно со штрафов 100 тыс. руб., а также лишением права занимать руководящие должности в государственных учреждениях в течении двух лет, сообщает пресс-служба горсуда.

Суд и следствие установили, что глава района Евгений Киришин с декабря 2013 по январь 2021 годов незаконно выписывал сам себе премии. Таким образом он получил более 1 млн руб. Оперативным сопровождением уголовного дела занимались сотрудники УФСБ России по Челябинской области. Суд удовлетворил гражданский иск администрации Катав-Ивановского района и взыскал с Киршина сумму ущерба. Бывший глава вину не признал. Сторона защита просила его полностью оправдать. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», государственный обвинитель в прениях сторон просил приговорить экс-главу к реальному сроку – четырем годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 300 тыс. руб.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Челябинский областной суд.

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