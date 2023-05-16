В Уфимском районе планируют построить логистический центр за 1 млрд рублей

ООО «Абсолют» планирует вложить около 1 млрд руб. в строительство логистического центра «Башфуд» в Уфимском районе, сообщает пресс-служба главы Башкирии. Проект представил на «инвестиционном часе» в правительстве республики генеральный директор компании Мурад Габдулнафиков. Планируется создать крупнейшую в республике распределительную площадку в сфере продуктов питания с оптово-розничной базой. Центр будет состоять из трех корпусов общей площадью 40 тыс. кв. м, в которых разместят торговые и складские помещения для плодоовощной продукции и товаров бакалейной группы, а также перерабатывающие мощности. Там будут созданы 1,5 тыс. рабочих мест.

По словам господина Габдулнафикова, на площадке создадут бесплатные места для торговли продукцией личных подсобных хозяйств и фермерскими товарами местного производства.

Проекту присвоен статус приоритетного. Инвестору возместят часть затрат на создание инженерной и транспортной инфраструктуры. Администрация Уфимского района окажет содействие в оформлении земельного участка.

ООО «Абсолют», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в августе 2019 года в Уфе. Компания занимается оптовой торговлей химическими продуктами, принадлежит Алине Саитовой. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Финансовую отчетность «Абсолют» не публикует.

Майя Иванова

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