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Четырех жителей Ижевска задержали за организацию казино в Октябрьском районе

Четырех жителей столицы Удмуртии задержали за организацию и проведения азартных игр в заведении Октябрьского района (ч. 2 ст. 171.2 УК РФ), сообщает пресс-служба МВД по республике. Один из задержанных являлся инициатором криминального бизнеса, остальные — администраторами.

Игровой зал располагался за дверью с вывеской «Аренда», а на месте проводилась идентификация игроков через видеонаблюдение. Администратор собирал деньги с клиентов, после чего предоставлял доступ к онлайн-казино. Посетителям играли с помощью компьютерного оборудования и интернета.

Всего в ходе обысков изъято девять системных блоков с установленным игровым оборудованием, а также деньги. Преступной группе грозит до четырех лет лишения свободы.

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