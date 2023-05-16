На содержание дорог в пяти районах Татарстана потратят 2,3 млрд рублей

Содержание дорог в пяти районах Татарстана обойдется в 2,3 млрд руб. Тендер опубликован ана портале госзакупок.

В частности, содержание дорог в Альметьевском районе обойдется в 572 млн руб., в Алькеевском — 514 млн, в Азнакаевском — 547, в Агрызском — 469 и Зеленодольском — 221 млн.

Содержать дороги победителю тендера предстоит до конца 2026 года. Ему нужно будет обеспечить круглогодичное безопасное и бесперебойное движение по дорогам общего пользования, выполнять работы по устранению нарушений требований к эксплуатационному состоянию. Кроме того, исполнитель должен будет иметь запас противогололедных реагентов.

Деньги будут выделены из бюджета Татарстана.

"Ъ-Казань"