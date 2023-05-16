Детские сады в Ижевске перейдут на летний режим работы

В столице Удмуртии с 1 июня все дошкольные учреждения переходят на летний режим работы, сообщает пресс-служба администрации города. Родители смогут привести детей в «дежурную группу», списки по которым планируют сформировать к началу лета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Отмечается, что при формировании «дежурных групп» будет учитываться потребность родителей в устройстве ребенка в детский сад на летний период, а также населенность жилого микрорайона.

При этом более 50% дошкольных учреждений продолжат работать в июне-июле в соответствии с графиком. Каждый детский сад закроют на один месяц, однако дошкольные учреждения, имеющие два корпуса, будут работать все лето.