Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Детские сады в Ижевске перейдут на летний режим работы

В столице Удмуртии с 1 июня все дошкольные учреждения переходят на летний режим работы, сообщает пресс-служба администрации города. Родители смогут привести детей в «дежурную группу», списки по которым планируют сформировать к началу лета.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Отмечается, что при формировании «дежурных групп» будет учитываться потребность родителей в устройстве ребенка в детский сад на летний период, а также населенность жилого микрорайона.

При этом более 50% дошкольных учреждений продолжат работать в июне-июле в соответствии с графиком. Каждый детский сад закроют на один месяц, однако дошкольные учреждения, имеющие два корпуса, будут работать все лето.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...