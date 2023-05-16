В Судаке арендаторы муниципальной земли задолжали мэрии 13,8 млн рублей

В Судаке прокуратура выявила факты длительной неоплаты в полном объеме аренды за используемые земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности. Задолженность составляла 13,8 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Доходы от сдачи в аренду муниципальных земельных участков зачисляются в местный бюджет и расходуются на решение вопросов местного значения. При этом мэрия Судака не принимала меры по взысканию задолженности.

Из-за этого прокурор города внес представление с требованием о проведении соответствующей претензионно-исковой работы. После этого администрация Судака приняла меры, в результате которых была погашена задолженность по арендной плате в размере 13,8 млн руб.

Татьяна Ручкина

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