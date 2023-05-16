Больше 20 тысяч рублей похитили у жительницы Удмуртии через ее 12-летнюю дочь

В отдел полиции в Увинском районе Удмуртии обратилась 35-летняя местная жительница, которая рассказала о хищении у нее средств (ч. 3 ст. 158 УК РФ). Как сообщает пресс-служба МВД по республике, кража была совершена через ее 12-летнюю дочь.

Так, вечером девочка в мессенджере получила сообщение о возможности заработка. Школьница прошла по указанной ссылке, ввела номер банковской карты своей матери и полученный код. В результате со счета ее мамы списались 24 тыс. руб.

В настоящее время полицейские устанавливают причастных к преступлению лиц.