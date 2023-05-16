На Алтае полтора года колонии получил бывший автоинспектор, приукрасивший показатели работы

В Республике Алтай суд рассмотрел уголовное дело бывшего автоинспектора отделения МВД России по Улаганскому району, который обвинялся в том, что фальсифицировал показатели своей работы. По ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) экс-полицейскому назначили полтора года лишения свободы в колонии-поселении, рассказали в республиканском управлении Следственного комитета России.

Сначала следствие, а затем и суд установили, что в январе 2023 года автоинспектор решил искусственно улучшить статистические показатели своей работы и продемонстрировать ее эффективность. Сотрудник ГИБДД составил восемь протоколов об административных правонарушениях на двух человек, которые их не совершали. «Тем самым незаконно привлек их к административной ответственности с назначением наказаний», — указывается в сообщении СКР.

В отношении фальсификатора возбудили уголовное дело. Он был уволен со службы.

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Илья Николаев