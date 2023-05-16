Скульптуру матери установили в Глазове

В Глазове в сквере около акушерского корпуса Глазовской межрайонной больницы установили скульптуру матери. Памятник появился благодаря инициативным жителям, предприятиям и предпринимателям, сообщил во «ВКонтакте» глава Глазова Сергей Коновалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com, Сергей Коновалов Фото: vk.com, Сергей Коновалов

«Высшее назначение женщины — быть мамой. Мама — главный наш человек, сердце, душа, очаг каждой семьи. По этой причине скульптуры, посвященные матерям, украшают многие города. Глазов теперь — в их числе»,— сказал господин Коновалов.