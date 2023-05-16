Доход министра здравоохранения Башкирии составил 15 млн рублей

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин задекларировал за 2022 год доход в размере 15,3 млн руб. В эту сумму включен доход от продажи имущества.

Господин Рахматуллин возглавил министерство в мае прошлого года. До этого он был главврачом городской клинической больницы №18.

В его собственности находится квартира площадью 89 кв. м, участок площадью 2 тыс. кв. м и автомобиль Mercedes-Benz. Супруга заработала 300 тыс. руб., ей принадлежит часть дома площадью 70,7 кв. м и доля в участке площадью 1 тыс. кв. м.

Влада Шипилова

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