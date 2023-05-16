Глава СКР поручил разобраться с жалобами на застройку берега озера Чебаркуль

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о возможном нарушении прав жителей Чебаркуля, которые выступили против строительства жилого микрорайона возле озера. О ходе проверки по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) поручено доложить руководителю регионального управления СК Петру Решетникову, сообщают в федеральном ведомстве.

Ранее горожане опубликовали в социальных сетях видеообращение к губернатору Алексею Текслеру. Они заявили о том, что возведение микрорайона из 30 многоэтажных домов возле озера Чебаркуль приведет к экологическим проблемам. В частности, окончательно уничтожит убывающий питьевой источник, в который попадает строительный мусор. По их словам, в частном секторе города постоянно отключают электричество, а на изношенных сетях водоканала регулярно происходят аварии. Они добавили, что местные власти не реагируют на их жалобы.

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