Доброволец из Серова погиб в бою при освобождении города в ЛНР

В ходе специальной военной операции на Украине погиб 20-летний военный из Серова Павел Арабей, сообщили в пресс-службе администрации уральского города. 29 апреля он получил смертельное ранение во время боев по освобождению Белогоровки Луганской Народной Республики (ЛНР).

Павел Арабей родился в 2003 году в Серове. После восьмого класса переехал в Екатеринбург. В марте этого года он заключил контракт с Минобороны РФ и отправился добровольцем в зону СВО.

Прощение с военным прошло 12 мая в Серове.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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