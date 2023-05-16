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Выставленная на продажу птицефабрика «Комсомольская» в прошлом году резко сократила прибыль

АО «Птицефабрика “Комсомольская”», управляющее одноименным предприятием в Кунгурском районе, раскрыло информацию о финансовых результатах. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка АО составила 3,6 млрд руб., чистая прибыль — 15,8 млн руб. Предыдущий год птицефабрика завершила с выручкой 3,9 млрд руб. и прибылью 490 млн руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В начале апреля банк «Траст», который сейчас владеет птицефабрикой «Комсомольской», выставил 100% ее акций на продажу за 1,95 млрд руб. Вчера завершился прием заявок на торги. Информации о том, поступили ли заявки и от кого, на сайте Российского аукционного дома нет. Сам аукцион назначен на 19 мая. Ранее сообщалось, что активом заинтересовались два инвестора: удмуртский агрохолдинг «Комос Групп» и структуры владельца башкирской ГК «Таврос», управляющего партнера AVG Capital Partners Рустема Миргалимова.

Птицефабрика «Комсомольская» расположена в поселке Комсомольском в Кунгурском районе. Является крупнейшим предприятием по производству яйца в Пермском крае, производственные мощности составляют 650 млн штук товарного яйца в год. В 2007 году птицефабрика была приватизирована челябинским холдингом «Уралбройлер» (позднее — «Здоровая ферма»), принадлежавшим экс-депутату Госдумы РФ Олегу Колесникову. В конце 2016 года господин Колесников, не справившись с обслуживанием долга перед Сбербанком, продал «Здоровую ферму» группе компаний «Русгрейн Холдинг» (бренд «Русское зерно») вместе с птицефабрикой «Комсомольской». В декабре 2018 года актив, включая ПТФ «Комсомольская», был выкуплен санированным государством банком «Траст», созданным Центробанком для управления непрофильными агроактивами.

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