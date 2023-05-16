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обновлено 08:50

Выдача потребкредитов в Удмуртии сократилась на 0,3% в апреле

В апреле жители Удмуртии взяли 12,5 тыс. кредитов на покупку потребительских товаров, что на 0,3% меньше показателя за прошлый месяц. Как сообщает пресс-служба НБКИ, республика оказалась на 27 месте в рейтинге 30 регионов-лидеров по количеству выданных потребкредитов.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В целом по России количество выданных потребительских кредитов составило 1,07 млн единиц, немного сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 2,4%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года их число выросло на 77,4%.

Отмечается, что рост связан с существенным падением выдачи потребкредитов в марте-апреле 2022 года. Это стало следствием первой шоковой реакции рынка розничного кредитования на санкционное давление.

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