Средняя предлагаемая зарплата в Челябинской области выросла на 4,85 тыс. рублей

В апреле средняя предлагаемая зарплата в Челябинской области составила 51,5 тыс. руб. Это на 4,85 тыс. руб. больше, чем в марте, сообщают эксперты HeadHunter.

Самая высокую зарплату в Челябинской области предлагают высшему и среднему менеджменту — в среднем 101,6 тыс. руб. Следом идут специалисты автомобильного бизнеса (75 тыс. руб.), работники производств (73,7 тыс. руб.). Также в списке рабочий персонал (69 тыс. руб.) и специалисты по стратегии и инвестициям (66,5 тыс. руб.).

Наиболее скромный размер оплаты труда заявляют соискателям в сферах финансов и бухгалтерии (34,1 тыс. руб.), розничной торговли (32,2 тыс. руб.), а также юристам (32,1 тыс. руб.).

В целом по Уральскому федеральному округу средняя предлагаемая зарплата в апреле составила 62,4 тыс. руб., по России — 57,9 тыс. руб.

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