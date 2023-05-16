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В ТРЦ «Планета» вместо H & M откроется отдел «Стокманн»

В ТРЦ «Планета» площади, освободившиеся после ухода шведского бренда H & M, займет магазин «Стокманн», пишет «РБК-Пермь» со ссылкой на гендиректора ТРЦ «Планета» Евгения Каштанова. На данный момент из 210 торговых помещений торгового центра свободными остаются 36, однако, по словам господина Каштанова, международные и российские ритейлеры активно занимают площади «Планеты».

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Stockmann — это финская компания, развивает сеть магазинов по продаже одежды и товаров для дома. Штаб-квартира компании находится в городе Хельсинки. Сеть работает в Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве, России. Как указано на сайте Stockmann, в РФ магазины сети работают в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Екатеринбурге, Сочи.

По словам Евгения Каштанова, посещаемость ТРЦ «Планета» в марте этого года выросла на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В апреле произошло небольшое снижение по этому показателю, однако посетительский трафик в прошлом месяце все равно оказался значительно выше апреля 2022 года, добавил гендиректор ТРЦ.

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