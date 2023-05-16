За два месяца в Краснодаре демонтировали почти 650 незаконных объектов

С 23 марта в Краснодаре демонтировали пять самовольно размещенных капитальных объектов и 643 временных. Темпы очистки города увеличили в несколько раз по поручению мэра Евгения Наумова, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Управление муниципального контроля администрации Краснодара Фото: Управление муниципального контроля администрации Краснодара

«Наведение санитарного порядка в городе невозможно без зачистки от незаконных построек. Не секрет, что чаще всего они имеют неприглядный вид. Сносить их надо оперативно, чтобы нерадивые бизнесмены не успевали заработать на объекте, который самовольно поставили»,— отметил Евгений Наумов.

Он также поручил подготовить письмо в полицию с информацией о тех, кто разместил незаконные рекламные конструкции, а также о суммах бюджетных денег, которые были потрачены на их демонтаж. Еще одно поручение касалось максимально быстрого сноса незаконных конструкций.

За два месяца были снесены капитальные объекты на улицах: 9-й Тихой, 11/1; в проезде 1-м Знаменском, 6; на ул. Пластунской, 26 в хуторе Ленина; на ул. Южной, 95 в пос. Знаменском, а также в районе СНТ «Верхний казачий хутор». Сейчас завершают снос по ул. Монтажников, 1 и по ул. Садовой, 2/1 и ул. Садовой, 2. 19 мая по согласованию со службой судебных приставов Карасунского округа планируется приступить к сносу еще девяти незаконных построек на ул. Евдокии Бершанской, 349/3.

За прошедшие два месяца в Краснодаре демонтировали 15 нестационарных торговых объектов, 365 рекламных конструкций, 256 гаражей, блок-комнату, металлический навес и пять ограждений. Еще не менее 350 рекламных конструкций, 150 металлоконструкций и 40 незаконных нестационарных объектов намерены снести до конца года.

Татьяна Ручкина

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