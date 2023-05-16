Отца четырех детей из Удмуртии приговорили к колонии за сексуальное насилие над 11-летней соседкой

В Удмуртии перед судом предстал 47-летний житель Вавожа, которого признали виновным в иных действиях сексуального характера с применением насилия в отношении 11-летней девочки (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мужчина, отец четырех детей, жил по соседству с семьей 11-летней девочки. В день преступления, в сентябре 2022 года, он воспользовался кратковременным отсутствием ее матери и совершил иные действия сексуального характера. При этом мужчина применил насилие к ребенку.

Суд назначил ему 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.