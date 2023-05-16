Средняя зарплата заместителя главы краевого УКСа в прошлом году составила почти 200 тыс. рублей

Министерство строительства Прикамья опубликовало на своем сайте информацию о среднемесячной заработной плате заместителя руководителя ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края» за 2022 год. Как следует из документа, ее размер составил 191,9 тыс. руб.

Сколько составила средняя зарплата самого генерального директора УКСа, не указано. В пресс-службе минстроя это объяснили тем, что почти весь прошлый год у учреждения не было полноценного руководителя — организацию в статусе и. о. гендиректора возглавлял Александр Лозовский. Новый генеральный директор УКСа был назначен только в начале этого года. Им стал бывший топ-менеджер ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Антон Плаксин.