Исполнительному директору СПК присвоено звание «Заслуженный строитель РФ»

Высшая награда для строителя – звание «Заслуженный строитель Российской Федерации» Указом Президента РФ присвоено исполнительному директору АО «СтройПанельКомплект» Александру Владимировичу Сыропятову. Награда вручена губернатором Пермского края Дмитрием Махониным в рамках заседания краевого правительства.
Александр Сыропятов работает на заводе «СПК» более 30 лет. Он прошел трудовой путь от мастера цеха до исполнительного директора предприятия, на каждом этапе внедряя эффективные и рациональные решения, осваивая новые технологии, транслируя высокую ответственность и любовь к выбранному делу жизни.
Под руководством Александра Владимировича проходили самые важные вехи в жизни предприятия. Так, в 2011 году возводился цех и внедрялась технология WanderBlok, а в 2021 году проходила модернизация классической серии панельного домостроения. Ежегодно он руководит мероприятиями по модернизации технологического парка, ежедневно – выпуском железобетонных изделий, которыми комплектуются все объекты застройщика.
Именно такие люди, как Александр Владимирович, выстраивали процессы, направляли команду и продолжают вдохновлять на большие планы и их реализацию.
Коллектив СПК – команда профессионалов, которая ежегодно подтверждает делом свои достижения!
АО «СтройПанельКомплект»
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