Крупные морские раковины из Коломбо пытались провезти туристы в Новосибирске

Сотрудники таможенного поста в аэропорту Толмачево изъяли у двух туристок из Новосибирска, вернувшихся из Коломбо (Шри-Ланка), крупные морские раковины. В настоящее время они направлены на экспертизу, после чего будет принято процессуальное решение, говорится в сообщении Сибирского таможенного управления.

Как уточняют в ведомстве, раковины могут подпадать под защиту Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

В целом с начала года в новосибирском аэропорту при контроле багажа и личной клади авиапассажиров международных рейсов выявлено 354 правонарушения. Большая часть из них связана с несоблюдением гражданами установленных запретов и ограничений, не декларированием товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию.

Так, к примеру, пассажиры пытались провезти сверх нормы с января по апрель этого года денежные средства в сумме более 6,2 млн рублей, $63,5 тыс., €,14 тыс.

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Лолита Белова