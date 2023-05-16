Shot: в Прикамье задержали мужчину, подкинувшего учительнице полено с взрывчаткой

В Пермском крае задержан 54-летний села Уральское, который организовал покушение на 48-летнюю учительницу начальных классов, заложив самодельное взрывное устройство в полено. Как сообщает телеграм-канал Shot, возбуждено уголовное дело по ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия), мужчина находится под подпиской о невыезде. Официального подтверждения этой информации от МВД пока нет.

По данным Shot, жертва покушения — подруга бывшей жены фигуранта. По мнению мужчины, это она спровоцировала их с супругой развод. Он решил отомстить женщине, подложив у ее дома полено с 45 граммами бездымного пороха внутри в расчете на то, что, когда оно попадет в печь, произойдет взрыв. Однако женщина заметила подозрительное полено и не стала отправлять его топку.