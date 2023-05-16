Полиди: реконструкция аэропорта повысит конкурентные преимущества Краснодара

Новый аэровокзальный комплекс Краснодара может стать полноценным кластером в экономике города, что повысит его конкурентные преимущества в инвестиционном пространстве Юга и страны. Профессор КубГАУ, экономист Александр Полиди предполагает, что турпоток, в первую очередь транзитный, может увеличиться до 1,5-2 млн человек.

«Проект назрел давно, поскольку резервы наращения пассажиропотока у существующего аэропорта исчерпаны. Надо отдать должное менеджменту: они сумели наращивать пассажиропоток на базе 50-летнего, пусть и немного реконструированного терминала. Однако, существующий аэровокзальный комплекс и инфраструктура безнадежно устарели»,- отметил Александр Полиди.

Он подчеркнул, что макеты и прожекты нового аэровокзального комплекса Краснодара выставлялись на выставках и форумах еще с 2006 года. Однако до активной фазы дело раньше не доходило. При этом экономист отмечает, что сейчас аэропорт несмотря на дотации, не получает операционных доходов, поэтому «инвестиционный поток ожидаемо будет ниже, а темпы строительства гораздо более медленными».

Александр Полиди также оценил и запуск городской электрички. Он считает, что только такой принципиально новый вид транспорта сможет обеспечить потребности Краснодарской агломерации и ее населения. Электричка также должна будет сделать более доступным аэропорт Краснодара после реконструкции.

Татьяна Ручкина

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