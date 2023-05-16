В Красноярском крае бывшего главврача больницы заподозрили в превышении полномочий

Материалам прокуратуры Красноярского края стали основанием для возбуждения уголовного дела в отношении бывшего главного врача районной больницы. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

По данным следствия, подозреваемый, занимая должность главврача краснотуранской районной больницы, трудоустроил своего знакомого на должность начальника хозяйственного отдела без необходимого уровня образования и стажа. В дальнейшем в отсутствие оснований он увеличил ему зарплату в три раза, а также компенсировал расходы на оплату жилья в размере 8 тыс. руб. ежемесячно за счет больницы. Кроме того, главврач выплачивал жалование врачу-офтальмологу, которая фактически не работала, и использовал служебный транспорт в личных целях.

По представлению прокуратуры региональный минздрав уволил главврача с должности. По материалам проверки в отношении медработника возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

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Илья Николаев