«Сибстекло» планирует в 2023 году увеличить объемы производства

Производитель стеклотары «Сибстекло» (входит в «РАТМ Холдинг») планирует в 2023 году увеличить объемы производства на 7,6%, сообщает пресс-служба компании. Всего планируется выпуск 870 млн ед. тарного стекла. Обеспечить рост предполагается за счет реализации программы модернизации производства. «Сделаем это, в том числе, за счет установки дополнительных линий с инспекционными автоматами. Инвестиции в дооснащение, предполагающее расшивку «узких мест», составят 120 млн руб.»,– сказал генеральный директор «Сибстекла» Антон Мор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По итогам первого квартала 2023 года предприятие выпустило 207 млн ед. продукции (+3,5% к показателям аналогичного периода 2022 года).

В 2020 году выручка предприятия составила 6,2 млрд руб., чистая прибыль – 149 млн руб.

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Оксана Павлова