Два человека погибли в ДТП с грузовиками на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск под Тобольском произошло ДТП с участием легкового Renault Logan и двух грузовиков. По данным УГИБДД по Тюменской области, в результате аварии погибли два человека, еще один получил травму.

Инцидент произошел вечером 15 мая. По данным ГИБДД, Renault Logan, которым управлял 56-летний мужчина, столкнулся с фурой Man, которая ехала в попутном направлении. От удара легковушку отбросило на встречную полосу, где она врезалась в грузовик Renault Premium.

В ДТП погибли водитель Renault Logan и его 27-летний пассажир. 50-летний водитель Renault Premium получил травму.

Ночью после аварии движение на участке трассы регулировалось вручную. К утру ограничения были сняты.

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