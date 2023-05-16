Суд оставил в силе решение КСП Башкирии по итогам проверки администрации Калтасинского района

Администрации Калтасинского района не удалось признать недействительным решение Контрольно-счетной палаты республики в части применения бюджетных мер принуждения.

Как следует из решения арбитражного суда Башкирии, в октябре 2022 года надзорное ведомство провело проверку законности и результативности использования межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета республики бюджету Калтасинского района в 2020-2022 годах. Аудиторы выяснили, что в марте 2021 года на реконструкцию парка в Калтасах из бюджета региона были выделены около 10 млн руб. На эти средства подрядчик — МУП «Калтасинские тепловые сети» — должен был выполнить обустройство входной парадной части, оборудовать автомобильную парковку, выложить из брусчатки пешеходные дорожки, установить бордюры, скамейки, урны, светильники и так далее.

Между тем, подрядчик за 3,4 млн руб. организовал в парке автогородок и сценический комплекс, которых не было в программе реконструкции парка, на которую выделялось бюджетное финансирование. 800 тыс. руб. было потрачено на автостоянку за территорией парка. Эти средства, полагают в КСП, были потрачены нецелевым образом.

В качестве бюджетной меры понуждения минфин республики в марте уведомил администрацию района, что в текущем году сократит дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета на 5,95 млн руб.

Суд пришел к выводу, что нарушение со стороны районных властей доказано материалами дела.

Олег Вахитов

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