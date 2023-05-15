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В едином прорыве

АО «Теплоэнерго» и Нижегородский водоканал синхронизируют ремонтные кампании

В рамках слияния Нижегородского водоканала с АО «Теплоэнерго» в 2023 году согласуют ремонтные кампании и обещают увеличить объем перекладки сетей. Замену теплосетей менеджмент планирует увеличить до 7% от общей протяженности в год. При этом предприниматели продолжают жаловаться на длительные сроки подключения к сетям: по нормативам эта процедура занимает до полутора лет. Гендиректор «Теплоэнерго» и водоканала Илья Халтурин подчеркнул, что в ряде случаев сроки удалось сократить до полугода в зависимости от удаленности сетей, а коммунальщики стали привлекать застройщиков к выносу сетей, чтобы ускорить процесс.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Объединяемые по указу губернатора Нижегородской области муниципальные АО «Нижегородский водоканал» и «Теплоэнерго» в 2023 году расширят и синхронизируют ремонтные кампании, рассказал генеральный директор обоих обществ Илья Халтурин. На заседании комиссии думы Нижнего Новгорода по экономике он пояснил, что синхронизация работ по замене сетей позволит сэкономить на благоустройстве и не перекапывать одни и те же участки дважды, как это было в предыдущие годы.

При этом за последние пять лет уровень износа тепловых сетей удалось сократить с 77% до 50%. Годовой объем ремонта труб вырос с 3,3% от общей протяженности теплосетей в 2018 году до 5,4% в прошлом году (5% считаются нормативным показателем). В рамках текущего капитального ремонта и инвестиционной программы в Нижнем Новгороде «Теплоэнерго» переложило 92,7 км теплосетей. Нижегородский водоканал, в свою очередь, переложил 16,5 км сетей и отремонтировал 1,7 тыс. колодцев, следовало из доклада Ильи Халтурина.

В 2023 году «Теплоэнерго» намерено увеличить объем замены сетей до 7% (114, 5 км теплосетей).

Выручка водоканала выросла на 3,2% (до 6,09 млрд руб.) за счет пересмотра тарифов и установки приборов учета. Расходы также увеличились до 6,03 млрд руб. из-за покупных энергоресурсов и индексации зарплат на 4,3%.

Больше всего на рост расходов повлияло увеличение процентных ставок по кредитам на 44%, посетовал господин Халтурин, но отметил, что снижается долг предприятия. При этом АО «Нижегородский водоканал», по словам чиновников, полностью выполнило свои финансовые обязательства по инвестированию 6 млрд руб. в модернизацию коммунального хозяйства Нижнего Новгорода и создание новых объектов в рамках концессионного соглашения с городом до 2038 года.

Дополнительно водоканал привлек 14,1 млрд руб. федерального финансирования в реконструкцию водопроводной станции «Малиновая гряда», строительство сетей в Ольгино-Новинки и проект реконструкции Нижегородской станции аэрации, добавил директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры Денис Скалкин. Эти средства получены по программе «Оздоровление Волги» и в рамках инфраструктурного бюджетного кредита.

Бюджетное софинансирование привлекло и «Теплоэнерго»: в 2022 году на реконструкцию котельных компания получила 3,5 млрд руб. и 3 млрд — на обновление тепловых сетей.

«Только по этой программе мы заменим 93 км сетей. В год мы меняем по всем программам 100 км, а тут лишь целевое финансирование обеспечит эту возможность. Последние пять лет мы делали акцент на магистральные сети. В ближайшие годы мы сохраним этот акцент, а затем будем уходить в квартальные зоны», — рассказал Илья Халтурин.

Он доложил, что выручка «Телоэнерго» в 2022 году составила 12,9 млрд руб. против 12,7 млрд руб. годом ранее, а валовая прибыль выросла на 17,8%, до 1 млрд руб. Теплоснабжающая компания готовится заключить с администрацией Нижнего Новгорода долгосрочную концессию на объекты теплоснабжения, взяв во владение и управление 9 городских котельных, 121 центральный тепловой пункт и теплосети общей протяженностью свыше 1,3 тыс. км. Ранее потенциальный объем вложений в рамках 25-летней концессии в «Теплоэнерго» оценивали в 40 млрд руб., но соглашение с конкретными параметрами пока не подписано.

Большой проблемой для застройщиков и предпринимателей остаются большие сроки подключения новых объектов к сетям, сообщила депутат Жанна Скворцова.

Господин Халтурин ответил, что в водоканале и «Теплоэнерго» уже выпущены новые регламенты по сокращению сроков подключения. В зависимости от удаления сетей в ряде случаев сроки сокращены до полугода, а к сетям, расположенным на расстоянии до 300 м, городские АО стали подключать абонентов на три месяца раньше положенных 18-ти месяцев. Впрочем, мнение госпожи Скворцовой разделили не все представители бизнеса в депутатском корпусе.

Директор девелоперской компании ННДК Михаил Иванов заметил, что в последние годы «качество и скорость работ по выносу сетей абсолютно адекватные».

Чтобы ускорить вынос коммуникаций с земельных участков, ресурсоснабжающие компании стали выступать заказчиками работ, нанимая застройщиков подрядчиками на конкурсной основе.

Владимир Зубарев

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