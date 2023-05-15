Ярославский двигатель пододвинули к экспертам

Назначена судебная экспертиза по двигателю ЯМЗ-536, установленному на городские автобусы большой вместимости ЛиАЗ-529267, работающие на газомоторном топливе. Эксплуатирующее их госпредприятие «Нижегородпассажиравтотранс» (НПАТ) судится с Ликинским автобусным заводом и ярославским «Автодизелем», пытаясь доказать производственный дефект двигателей, связанный с попаданием антифриза в моторное масло. Суд должен разрешить дело по гарантийному ремонту одного автобуса, но в пассажирском предприятии предполагают, что преждевременный выход из строя двигателей по причине этого дефекта в целом характерен для закупленных автобусов. На ЛиАЗе назвали подозрения НПАТ необоснованными. Автозавод утверждает, что двигатели ЯМЗ надежны при условии правильной эксплуатации, а нижегородский перевозчик допускал нарушения при обслуживании техники. ЛиАЗ проспонсировал послегарантийный ремонт 138 двигателей для НПАТ и считает, что спор должен закончиться миром.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Двигатель городских ЛиАЗов исследуют в рамках судебной экспертизы

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Двигатель городских ЛиАЗов исследуют в рамках судебной экспертизы

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Арбитражный суд Нижегородской области назначил экспертизу, чтобы разобраться, есть ли дефекты в двигателе внутреннего сгорания автобуса марки ЛиАЗ-529267, заключающиеся в попадании охлаждающей жидкости в моторное масло. На разрешение двух профессиональных экспертов из ООО «Альтернатива» также поставлены вопросы, являются ли эти дефекты производственными либо эксплуатационными, повторяются ли они, можно ли их устранить и какова стоимость их устранения.

Судебная экспертиза была назначена по спору НПАТ с Ликинским автобусным заводом и ПАО «Автодизель» (Ярославский моторный завод, оба предприятия входят в группу ГАЗ).

В своем иске нижегородское автотранспортное предприятие попросило обязать ЛиАЗ и производителя двигателей продлить гарантийный срок и безвозмездно отремонтировать один сломавшийся автобус на газомоторном топливе.

Однако, как предполагают в НПАТ, дефект, связанный с попаданием антифриза в масло, в целом характерен для моторов ЯМЗ-536, установленных на автобусы этой марки. Для Нижнего Новгорода с 2017 года были закуплены сотни ЛиАЗов на газомоторном топливе.

По словам специалистов транспортного предприятия, дефект заключается в том, что охлаждающая жидкость поступает в цилиндры из-за приходящей в негодность прокладки стакана свечи зажигания, и завод-изготовитель в курсе проблемы: ранее он менял материал прокладки. «Считается, что до капитального ремонта двигателя автобус должен отходить 400 тыс. км пробега, а у нас они выходят из строя в промежутке от 120 тыс. до 250 тыс. км. Сначала дефект незаметен, потому что антифриз испаряется, но когда течь усиливается, водитель уже на холодном двигателе, замеряя щупом уровень масла, видит и второй уровень антифриза.

В результате поломок двигателей возросла нагрузка на наши автомастерские и невыход подвижного состава на линию. В итоге автобусы простаивают по неделе: цена самой прокладки копеечная, но чтобы провести ремонт, нужно сливать масло и частично разбирать двигатель», — пояснил собеседник «Ъ-Приволжье» в НПАТ, не став уточнять, сколько всего автобусов сошло с линии по этой причине.

На пассажирском автопредприятии полагают, что дефект можно исправить, внеся изменения в конструкцию двигателя. С заводом-изготовителем НПАТ сотрудничает давно, и поставщик не отказывается устранять неисправности.

Однако, по словам работников предприятия, гарантийный срок на автобусы сейчас составляет всего полтора года, а проблему надо решать системно. Поэтому истец попросил суд назначить независимую экспертизу, чтобы эксперты-специалисты изучили двигатель одного из сломавшихся автобусов и сделали компетентные выводы.

Ранее в НПАТ самостоятельно нанимали экспертов и проводили экспертизу, чтобы разобраться в причинах поломки, и по ее результатам усомнились в качестве движков.

Производитель автобусов не согласен с версией НПАТ о недостатке ярославских двигателей.

«Исковые требования “Нижегородпассажиравтотранса” безосновательны. Моторы ЯМЗ показали свою надежность в многолетней эксплуатации в различных регионах страны при условии их корректной эксплуатации. Экспертиза двигателей была проведена с нарушениями: ее выводы сделаны не на основе технических документов по эксплуатации автобусов, а на основе учебной литературы по диагностике автомобилей, тракторов и сельхозтехники. Несмотря на то, что при обслуживании автобусов допускались нарушения сервисного регламента, завод не воспользовался своим правом сделать это основой для судебных разбирательств. ЛиАЗ пошел навстречу пассажироперевозчику и по его просьбе проспонсировал капитальный ремонт 138 двигателей, хотя при их обслуживании допускались нарушения и моторы находились далеко за пределами гарантийного срока», — сообщили в пресс-службе Ликинского автобусного завода.

На ЛиАЗе добавили, что с учетом проявленной к областному перевозчику лояльности они в принципе не понимают, «почему на повестке до сих пор не стоит мировое соглашение»: «Мы всегда конструктивно подходим к решению вопросов НПАТ, чтобы помочь городу в обеспечении транспортного обслуживания, и вправе рассчитывать на такой же партнерский подход со стороны нижегородского предприятия».

К участию в судебных разбирательствах между ЛиАЗом, «Автодизелем» и НПАТ также привлечены органы власти в лице областных министерств имущественных отношений и транспорта.

Собеседник в правительстве отметил, что НПАТ готово защищать свою позицию.

«Производителю необходимо также придерживаться в первую очередь интересов пассажиров и не допускать простоев техники по техническим причинам, а спорные вопросы урегулировать преимущественно путем переговоров, не доводя до судебных разбирательств в принципе», — добавил чиновник.

Роман Кряжев