На Северных мостах в Краснодаре произошла массовая авария

В Краснодаре на Северных мостах произошло ДТП при участии пяти автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, 33-летний водитель Mercedes столкнулся с попутным автомобилем Ford, который отбросило в Infiniti. После этого Mercedes по инерции столкнулся еще с двумя иномарками.

Сообщается, что погибших и пострадавших в результате происшествия нет. В отношении водителя Mercedes составили материал об административном нарушении.

Анастасия Донскова

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