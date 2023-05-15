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Мошенничество оценили условно

В Тольятти вынесли приговор главе станции по борьбе с болезнями животных

Вынесен приговор бывшему генеральному директору ГБУ СО «СВО» Тольяттинская станция по борьбе с болезнями животных Артему Константинову и его сообщникам. Их признали виновными в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, Артем Константинов фиктивно трудоустроил в бюджетное учреждение двоих знакомых. Полученные деньги подсудимые делили между собой. В результате бюджетной организации нанесен ущерб в размере более 590 тыс. руб. Фигуранты дела осуждены условно: экс-глава ГБУ — на три года, а двое его сообщников — на два и полтора года соответственно. Они также должны будут выплатить сумму материального ущерба.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Автозаводской районный суд Тольятти огласил приговор бывшему генеральному директору ГБУ «Самарское ветеринарное объединение Тольяттинская станция по борьбе с болезнями животных (СББЖ)» Артему Константинову, а также двум его сообщникам. Их признали винов­ными в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Самарской области.

«Фигурантам назначено наказание в виде условного осуждения: КонстантиновуА.С.— сроком три года, МашариповуР.В.— два года, КазанцевуА.А.— один год и шесть месяцев, а также взыскания солидарно с подсудимых суммы материального ущерба»,— говорится в ­сообщении.

По данным следствия, Константинов «из корыстной заинтересованности» фиктивно трудоустроил в бюджетное учреждение своих знакомых. По факту они не работали в организации, деньги делили между собой и использовали по своему усмотрению, отмечают силовики. В результате бюджетной организации нанесен ущерб в размере более 590 тыс. руб.

Комплекс оперативно-розыскных мероприятий проводило УФСБ России по Самарской области. «На основании переданных результатов оперативно-розыскной ОРД СУ У МВД России по Тольятти в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело…»,— говорится в ­сообщении.

Как отмечает адвокат, руководитель практики уголовно-правовой защиты бизнеса МКА «Князев и парт­неры» Алексей Сердюк, максимальным наказанием по ч. 3 ст. 159 УК выступает реальное лишение свободы сроком до шести лет: «Назначение в качестве наказания условного лишения свободы по делам о мошенничестве в крупном размере не является чем-то выбивающимся из общей судебной практики. Практика и статистика свидетельствуют о том, что половина аналогичных уголовных дел, дойдя до суда, заканчивается именно условными сроками».

Ранее было возбуждено несколько уголовных дел в отношении сотрудников нескольких станций по борьбе с болезнями животных Самарской области. Так, фигурантом уголовного дела стал главный врач Ставропольской станции по борьбе с болезнями животных Самарского ветеринарного объединения — он подозревается в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в период с июля 2017-го по май 2020 года подозреваемый получил от фермера взятку на общую сумму более 155 тыс. руб. Деньги передавались за оформление и выдачу ветеринарно-сопроводительных документов на продаваемую продукцию. При этом официальный договор не ­заключался.

Аналогичное дело было возбуждено в отношении ветеринарного врача Самарского ветеринарного объединения Тольяттинской станции по борьбе с болезнями животных. Врач обвиняется в трех преступлениях по ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). По данным следствия, в период с 2016 года по 2018 год обвиняемая получила общую сумму 63 тыс. руб. за оформление и выдачу ветеринарных свидетельств и справок для продукции ряда предприятий Тольятти. При этом не проводились осмотр и идентификация продукции животного происхождения.

Кроме того, было завершено расследование уголовного дела в отношении ветеринарного врача ГБУ СО «Самарское ветеринарное объединение». Ему инкриминируется получение взятки должностным лицом (ч. 3 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в различные периоды времени с марта 2019 года по февраль 2022 года обвиняемый, который обслуживал один из торговых комплексов города, получил взятку на общую сумму более 134 тыс. руб. Вознаграждение предназначалось за оформление ветеринарно-сопроводительных документов на товар без его осмотра и внесение недостоверных сведений в информационную систему. Следствие выявило шесть эпизодов преступления. Деньги передавались ежемесячно в виде фиксированных сумм, считает надзорный орган.

Ани Айвазян

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